Тысячи людей третий день несут цветы на могилу Навального

К могиле политика Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, продолжают идти люди. В 15.30 по местному времени длина очереди перед входом на Борисовское кладбище в Москве составляла около 700 метров, писало издание "Медуза" со ссылкой на очевидцев, в воскресенье, 3 марта. Борисовское кладбище работает до 17.00 мск.

Для возложения цветов на могилу Навального приходят люди самого разного возраста - с детьми, молодежь, пожилые. Очевидцы рассказывают, что хотя людей много, очередь двигается быстро. "Все очень спокойно, без эксцессов, тихо, молча", - отмечают наблюдатели, уточняя, что рядом со входом на кладбище стоит два автозака и полицейский микроавтобус.

К вечеру цветы полностью закрыли крест на могиле Навального.

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