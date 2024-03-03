Тысячи людей третий день несут цветы на могилу Навального

К могиле политика Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, продолжают идти люди. В 15.30 по местному времени длина очереди перед входом на Борисовское кладбище в Москве составляла около 700 метров, писало издание "Медуза" со ссылкой на очевидцев, в воскресенье, 3 марта. Борисовское кладбище работает до 17.00 мск.
Для возложения цветов на могилу Навального приходят люди самого разного возраста - с детьми, молодежь, пожилые. Очевидцы рассказывают, что хотя людей много, очередь двигается быстро. "Все очень спокойно, без эксцессов, тихо, молча", - отмечают наблюдатели, уточняя, что рядом со входом на кладбище стоит два автозака и полицейский микроавтобус.
К вечеру цветы полностью закрыли крест на могиле Навального.
Данные "Белого счетчика" за 2 марта
Участники проекта "Белый счетчик" накануне опубликовали свою оценку числа участников прощания с Навальным на одном из участков маршрута. Активисты в течение часа подсчитывали количество прошедших через Братеевский мост над Москвой-рекой в сторону кладбища и добавили к этим данным оценку, сколько людей могли пройти по мосту за полчаса до начала их исследования. В результате у них вышло 16,5 тысячи человек.
Наблюдатели отметили, что данное число позволяет оценить только минимальное количество пришедших, поскольку не учитывает людей, прибывших на прощание других путем и в другое время.
По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего в Москве во время прощания с оппозиционером 1 марта на Борисовском кладбище задержали 14 человек, а по стране в этот день силовиками были задержаны более ста человек.