Турне по дружественным странам или по оси зла? Что стоит за визитами Шойгу в КНДР, Иран и Сирию

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу с конца прошлой недели побывал сначала в КНДР, а затем в Сирии и Иране. Его турне по дружественным Кремлю странам, часть которых входят в то, что США называют „осью зла“, состоялось на фоне, с одной стороны, заявлений западных чиновников о получаемых Россией от своих союзников ракетах, а с другой — на фоне опасений Москвы, что Украина получит от своих партнеров ракеты и разрешение наносить ими удары по территории России. Что именно мог обсуждать Шойгу и что означает его турне?