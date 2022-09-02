Медуза приводит примерный пересказ открытого урока, который президент РФ провел 1 сентября в Калининграде.
"Школьники в Донецке не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства. Им так преподавали. Даже взрослые, наверно, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования СССР.
Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. И не понимают, что после государственного переворота в 2014 году жители Донбасса и Крыма не захотели признать результаты этого переворота, и против них начали войну и вели ее восемь лет. Наша миссия — прекратить эту войну и защитить людей и саму Россию. Потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Ребята, воюющие там, рискуют своим здоровьем и погибают. Они должны понимать, за что отдают свою жизнь. За Россию и за людей Донбасса. Это, безусловно, заслуживает всяческой поддержки со стороны общества.
Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. От успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните такую шуточку: «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу». Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей. Укрепляя здоровье, вы меньше тратите денег на таблетки и становитесь более эффективным и хватким. Все, что произошло со мной, меня устраивает", - заявил Путин.
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