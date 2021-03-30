Уже свыше 500 российских врачей поставили подписи под открытым письмом к Федеральной службе исполнения наказаний и властям РФ о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, находящемся в колонии в Покрове. Об этом инициатор обращения Андрей Бильжо рассказал в эфире телеканала "Дождь" в понедельник, 29 марта. По его словам, интернет-издание The Insider в ближайшие часы обнародует имена подписавших. "Все фамилии будут. Я сегодня уже узнавал, там вал идет желающих подписать", - добавил Бильжо.

Для осмотра Навального предложили позвать врачей из "Шарите"

Медики требуют немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно оказать политику медицинскую помощь, а также создать все условия для нормализации состояния Навального. Врачи считают, что для осмотра оппозиционера следует пригласить не только российских, но и немецких специалистов - из берлинской клиники "Шарите", где Навальный проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок".

По словам соратника Навального Леонида Волкова, оппозиционер жаловался, что у него "отнимается голень, одна нога недееспособна". Оставление пациента без помощи грозит тяжелыми последствиями, включая полную или частичную утрату функций нижних конечностей, считают подписанты.

По возвращении из Германии 17 января политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении. Оппозиционер с 15 марта находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

В десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.