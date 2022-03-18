"Так получилось, что начало операции совпало - совершенно случайно совпало - с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников", - говорил в этот момент российский президент, прохаживаясь по сцене, как ведущий ток-шоу.

После чего с грубой склейкой телеканалы стали показывать песню Газманова "Вперед, Россия!"

24 февраля 1745 родился адмирал Федор Ушаков.

Газманов выступал на арене до того, как приехал Путин, но, судя по трансляции (она продолжилась), вышел на сцену снова. Опубликованы кадры, где Путин покидает сцену.

Митинг-концерт в Лужниках одновременно транслируют почти на всех главных российских телеканалах, сообщает телеграм-канал "Редакция": "Первый канал", "Россия 1", НТВ, ТВЦ, "Матч", "Пятый канал", РЕН ТВ, СТС, ТНТ, ТВ-3, "Россия 24", ОТР, "Домашний" и даже "Пятница".

Корреспондент "Новой газеты" сообщил, что на самом концерте Путин "спокойно закончил мысль и ушел со сцены".

На сцену вышла представитель МИД России Мария Захарова, но когда она говорила, в трансляции пропал звук.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию так: "Это было вызвано техническим сбоем на сервере" (цитата по РИА Новости).

Никаких комментариев телеканалов пока нет, пишет "Коммерсант".

В Москве, Петербурге и других городах России власти организовали массовые мероприятия по случаю восьмой годовщины референдума в Крыму, за которым последовала аннексия полуострова Россией. 24 февраля 2022 года российские военные начали войну в Украине.

Как заявили в полиции, свыше 95 тысяч человек находятся на арене в Лужниках и еще более 100 тысяч рядом со стадионом. Антивоенные акции в Москве и других городах власти разгоняли, участников массово задерживали.



