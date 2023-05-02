"Мы привержены защите прав человека", – обосновали своё решение в Match Group. В годовом отчёте компании говорится, что её бренды уже предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России. После российского вторжения в Украину Tinder отключил для россиян платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу.

Match Group делала мало публичных заявлений о деятельности в России, но в марте 2022 года отметила негативное влияние на свой бизнес в Европе, пишет Reuters. Директор компании-акционера Match Group заявил: "Нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, глава которой обвинён Международным уголовным судом".

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.

После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 521 полностью покинула страну. По подсчётам "Важных историй", это около 20% иностранных компаний, работавших в России до войны.