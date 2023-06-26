Times: в правительстве Британии не исключают "неожиданного краха" РФ

Секретарь британского казначейства Джон Глен подчеркнул, что Лондон не будет вмешиваться во внутренние дела России. С таким же посылом выступили и многие другие представители стран Запада, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. "То, что произошло в эти выходные, показывает, что конфликт на Украины раскалывает российскую власть и влияет на ее политическую систему", - заявил Боррель на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник. При этом он сравнил ЧВК "Вагнер" с монстром, который "действует против своего создателя" - имея в виду Путина. Столтенберг, в свою очередь, отметил, что мятеж стал ещё одним доказательством "стратегической ошибки", совершённой Путиным, решившим напасть на Украину.