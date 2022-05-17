aA
Газета Times пишет, ссылаясь на западные военные источники, что президент Путин лично принимает тактические решения на низком уровне, которые обычно находятся в компетенции офицера, командующего всего лишь 700 российскими солдатами.
Vladimiras Putinas, Valerijus Gerasimovas
Vladimiras Putinas, Valerijus Gerasimovas
© AP / Scanpix

Путин и начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов диктовали основные передвижения своих сил в Украине, утверждает источник газеты.

"Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что Герасимов, судя по всему, все еще работает, несмотря на заявления о том, что он был якобы отстранен от должности после военных неудач.

Статьи по теме:
NYT: сражение за мост через реку Северский Донец стало одним из самых кровопролитных за время войны в Украине
Минобороны Украины: С "Азовстали" эвакуированы более 260 военных

В российских вооруженных силах, пишет Times, полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает примерно 900 человек.

Однако российские БТГ были сильно потрепаны, и если Путин действительно выполняет работу комбрига, он, возможно, лично руководит подразделениями, состоящими из 700 - 1000 солдат, пишет газета, ссылаясь на военного эксперта.

Он сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon: "Джефф Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения".

Западные источники полагают, что такое ручное управление Путиным могло способствовать военным неудачам в Донбассе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Командир "Азова": Мы выполняем решение высшего военного командования для сохранения жизней

Командир пока " Азов " Денис Прокопенко заявил, что "в...

Мать срочника с крейсера "Москва" рассказала о месяце безуспешных попыток узнать судьбу сына

По словам женщины, выжившие матросы дали подписку о...

TOP новостей

Пенсионный возраст выше, а жизнь на пенсии короче: почему литовцы пенсию получают не так долго, как другие европейцы

Вероятная продолжительность жизни жителей Литвы –...

Литовский суд направил Горбачеву документы по иску о привлечении к ответственности за убийства 13 января

На прошлой неделе Вильнюсский участковый суд направил...

Архиепископ ПЦУ Евстратий: канонически и юрисдикционно власть Московской патриархии над православными в Литве незаконна, как и в Украине

"Из Москвы приходят указания, которые здесь в Литве...

Минобороны Украины: С "Азовстали" эвакуированы более 260 военных

В Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжелораненых...

В Вильнюсе появятся еще пять "камней преткновения" в память о еврейских деятелях искусства

Литовское содружество историков изобразительного...