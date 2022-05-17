Путин и начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов диктовали основные передвижения своих сил в Украине, утверждает источник газеты.

"Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что Герасимов, судя по всему, все еще работает, несмотря на заявления о том, что он был якобы отстранен от должности после военных неудач.

В российских вооруженных силах, пишет Times, полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает примерно 900 человек.

Однако российские БТГ были сильно потрепаны, и если Путин действительно выполняет работу комбрига, он, возможно, лично руководит подразделениями, состоящими из 700 - 1000 солдат, пишет газета, ссылаясь на военного эксперта.

Он сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon: "Джефф Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения".

Западные источники полагают, что такое ручное управление Путиным могло способствовать военным неудачам в Донбассе.