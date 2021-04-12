The New York Times назвала Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии

Анализ охватывает данные об избыточной смертности, выявленной в России с апреля по декабрь 2020 года. Для других стран, участвующих в исследовании, использовались данные с середины марта по декабрь 2020 года. Помимо России, в анализе участвовали США и 14 европейских стран.

Оказалось, что в России смертность увеличилась на 28% выше нормы (362, 3 тысячи избыточных смертей). Второе место по этому показателю заняла Испания, где избыточная смертность составила 23%. На третьем месте оказалась Италия (+19%), а четвертое место разделяют Великобритания и США (по 17%). Затем следуют Польша (+16%), Чехия (+15%), Швейцария (+13%), а также Швеция, Франция, Нидерланды, Португалия и Австрия (по +12%). Меньше всего избыточная смертность среди стран Европы оказалась в Германии — 3%.

При этом в реальном выражении лидером по избыточной смертности за 2020 год стали США. Там умерли на 385,1 тысячи человек больше среднего показателя.

Если учитывать данные Росстата за январь и февраль 2021 года, то показатель избыточной смертности за время пандемии превысит 400 тысяч, отмечает NYT. При этом в США, где население более чем вдвое превышает население России, избыточная смерть за тот же период составляет около 574 тысячи человек. Учитывая демографические показатели, «пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединенных Штатах», говорится в материале.

Как пишет NYT, эти данные «опровергают утверждение» Владимира Путина о том, что Россия справилась с пандемией лучше, чем большинство других стран. «На протяжении почти всего прошлого года Россия, казалось, была в основном сосредоточена на общественных и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом. После жесткой двухмесячной изоляции, введенной прошлой весной, правительство значительно ослабило ограничения летом, что благоприятно сказалось на общественном мнении и экономике, хотя болезнь стала распространяться быстрее», — указывается в статье.

Согласно данным Росстата, с апреля по декабрь 2020 года избыточная смертность в России составила 358 тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что этот показатель на 81% вызван коронавирусом. После публикации Росстата она поменяла свое мнение и сказала, что с коронавирусом связана только половина избыточной смертности. При этом издание «Проект» писало, что на самом деле избыточная смертность в России за 2020 год может составить 414 тысяч человек.

Согласно данным оперативного штаба по состоянию на 10 апреля, всего из-за коронавируса в России умерли 102 649 человек.

В феврале Международный валютный фонд (МВФ) поместил Россию на второе место среди стран Европы и «большой двадцатки» по показателю избыточной смертности во время пандемии COVID-19.