The Moscow Times: травлю гостей "голой вечеринки" организовал Кремль

Собеседники издания утверждают, что, таким образом, в Кремле переключают внимание граждан и накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. "В сторону зажравшихся звезд", — заявил журналистам на условиях анонимности действующий сотрудник российского правительства.

"Такая масштабная кампания по дискредитации этих звёзд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ", - сказал изданию еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Кремль решил подхватить скандал с "почти голой" вечеринкой, чтобы выдавить из повестки историю с журналисткой Екатериной Дунцовой. Она заявила о намерении баллотироваться в президенты и получила поддержку ряда российских оппозиционеров. Однако Центризбирком ей отказал.