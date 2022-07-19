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По данным издания, в марте военнослужащие из Буйнакска самовольно покинули Украину и попытались расторгнуть контракты. В Дагестане из встретили как дезертиров, часть из них затем вернулись в Украину.
Chersonas
Chersonas
© AP / Scanpix

По данным The Moscow Times, спустя около месяца после началавойны в Украине 300 военнослужащих части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске, самовольно сложили оружие и покинули эту страну. После возвращения в Дагестан они начали процедуру расторжения контракта, написала газета в понедельник, 18 июля, со ссылкой на двух правозащитников.

В Украине они находились в районе самопровозглашенной "ДНР" и утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, а некоторые из них вернулись с обмороженными конечностями. В Буйнакске контрактников встретили как дезертиров, в городе прошло собрание с участием представителей властей, военных и прокуратуры, указывается далее. Некоторые из них под давлением родственников и местных властей после лечения вернулись в Украину, пишет газета.

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Проверку проводит военная прокуратура

Сейчас проверку проводит военная прокуратура, поскольку отсутствие по месту службы более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, сообщил изданию военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники. "Поговорить с военнослужащими не удалось: инцидент не афишируют. На Кавказе, как поясняют местные правозащитники, оставление службы - позор", - отметила The Moscow Times.

Об аналогичных случаях уже неоднократно сообщалось в других регионах. В частности, фонд "Свободная Бурятия" на прошлой неделе заявил, что из Украины вернулись 150 бурятских военнослужащих, отказавшихся воевать и расторгнувших контракты с Минобороны РФ. Глава фонда Александра Гармажапова передала "Медиазоне" данные об угрозах отказавшимся воевать военным. Сайт фонда был заблокирован российскими властями.

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Deutsche Welle
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