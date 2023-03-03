The Insider настаивает, что "Ашан" снабжал военных РФ в Украине

После выхода первой части расследования, которое проводилось совместно с французской газетой Le Monde, руководство "Ашана" опубликовало ответ, в котором отрицало как участие в этих поставках, так и то, что в гипермаркетах "Ашан" в ряде регионов собирали помощь для мобилизованных. The Insider утверждает, что это неправда, и что в "Ашане" принимали "самое деятельное участие в том, чтобы замаскировать поставки в адрес Минобороны под обычную коммерческую продажу частным компаниям".

"Ашан", в частности, утверждает, что заказ марте прошлого года, о котором говорилось в расследовании, был сделан городским советом Петербурга, и что "в товарах, заказанных в этот период, не было ничего такого, что могло бы навести на мысль о конкретном конечном получателе" - им оказались российские военные на оккупированных территориях Украины. The Insider настаивает на том, что эта закупка была оформлена на 10 частных компаний, за которые расписывался один человек, и была сознательной попыткой скрыть конечного получателя и обойти санкции. При этом, хотя по документам речь шла об обычных коммерческих закупках, сотрудники "Ашана" наклеивали на упаковки бирки "гуманитарная помощь", а чиновники из мэрии Петербурга открыто заявляли, что помощь эта направлялась для Министерства обороны.

Также утверждается, что волонтёры, собиравшие помощь для мобилизованных в торговых центрах в ряде регионов, благодарили за помощь сотрудников "Ашана".

"Открытым остается лишь вопрос о том, что знало французское руководство холдинга о деятельности своего российского подразделения" - пишет The Insider.

Первая часть расследования была опубликована 17 февраля. В тот же день на неё отреагировала французская компания. "Auchan Retail исключительно удивлена этими утверждениями, которые никоим образом не подтверждаются результатами собственного расследования", - говорилось, в частности, в заявлении.

"Ашан", владеющая сетью гипермаркетов в России, в отличие от многих других зарубежных компаний после начала войны отказалась уходить из России.