The Insider: на многоэтажку в Белгороде упала первая ступень ракеты российского ЗРПК "Панцирь"

Фотография попавшей в дом ракеты была опубликована в Telegram-канале "Жесть Белгород".

Сообщается также о серии взрывов в Харькове сразу после взрывов в Белгородской области.

Ранее стало известно о как минимум трех погибших в результате ночных взрывов в Белгороде. Издание Baza сообщает еще о двух погибших, власти региона информацию пока не подтверждали. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, есть также четверо пострадавших. Он сообщил, что результате взрывов частично разрушено 11 многоквартирных домов и 39 частных жилых домов.

При этом Гладков не уточнил, что именно произошло: по его словам, в городе «предположительно сработала система ПВО», но что конкретно стало причиной пожаров, губернатор не сообщил.

В граничащей с Украиной Белгородской области с марта обострилась обстановка, введен желтый уровень террористической опасности. Периодически сообщается также о взрывах и сработавших системах ПВО в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях.

Советник президента Украины Михаил Подоляк комментировал у себя в Telegram-канале происходящее в приграничных регионах России: «Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как „демилитаризация“. Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее. <...> При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц — абсолютно естественный, природный процесс. Карма — штука жестокая».