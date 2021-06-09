В расследовании говорится, что сотрудники ФСБ начали следить за Быковым как минимум за год до отравления. Один из первых эпизодов слежки произошел в мае 2018 года, когда писатель летал из Москвы в Уфу, где читал лекцию. Авторы расследования выяснили, что с Быковым летели офицеры Второй службы ФСБ Владимир Паняев, который был с паспортом на свое имя, и Валерий Сухарев с паспортом на имя Николай Горохов.

Как выяснили журналисты, Быкова пытались отравить 13 апреля 2019 года в Новосибирске, где он читал текст в рамках тотального диктанта. Утром того дня писатель вместе с женой Екатерина Кевхишвили приземлились в Новосибирске и заселились в отель Domina, забронированный организаторами мероприятия. К тому моменту в городе уже находились офицер Паняев и сотрудник Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ ) Иван Осипов, утверждается в расследовании.

Тотальный диктант проходил 13 апреля в кинотеатре «Победа» — Быков отправился туда спустя несколько часов после заселения в номер. «Спокойствия отравителям мог придавать тот факт, что диктант транслировался в прямом эфире, поэтому им не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы убедиться - и Дмитрий, и Екатерина находятся в зале, а значит номер пуст», — говорится в материале.

Яд, как говорится в расследовании, предположительно нанесли на одежду Быкова, когда его не было в гостинице. Журналисты предполагают, что в следующие два дня — 14 и 15 апреля — писатель не надевал ту одежду, на которую был нанесен яд, и чувствовал себя нормально. 16 апреля писателю стало плохо в самолете перед взлетом в Уфу, где он должен был выступит с открытой лекцией.

У него Быкова были симптомы, схожие с теми, что были у Навального. «Самолет еще только начинал взлетать когда у Дмитрия началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Время от времени он „отключался“ — закрывал глаза и опускал голову, но полностью сознание не терял, реагировал на речь. Через какое-то время он лег на пол в проход», — говорится в расследовании.

После госпитализации Быкова ввели в искусственную кому, а затем перевезли в московскую больницу. Лабораторная экспертиза показала, что у писателя была высокая глюкоза, кетоны в моче и небольшое повышение уровня амилазы. Медработники лечили писателя симптоматически.

Писатель пришел в сознание 21 апреля и еще некоторое время оставался в дезориентации, подобно тому, как это было с Навальным. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.