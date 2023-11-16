The Guardian: ЕС включил в санкционный список сына Медведева

Человек по имени Илья Дмитриевич Медведев с датой рождения, полностью совпадающей с датой рождения единственного сына бывшего президента России Дмитрия Медведева, попадет под ограничения, предусмотренные 12-м пакетом санкций ЕС. Об этом пишет в четверг, 16 ноября, британская газета The Guardian. Указывается, что Илья Медведев оказался под санкцияи за то, что "руководил кампанией по дезинформации и пропаганде в Украине".