The Guardian: ЕС включил в санкционный список сына Медведева

 
Deutsche Welle
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
ФОТО: Imago / Scanpix

Меры, готовящиеся в рамках 12-го пакета антивоенных санкций ЕС, призваны перекрыть России источники коммерческих доходов. Они затронут около 120 физических и юридических лиц.

Человек по имени Илья Дмитриевич Медведев с датой рождения, полностью совпадающей с датой рождения единственного сына бывшего президента России Дмитрия Медведева, попадет под ограничения, предусмотренные 12-м пакетом санкций ЕС. Об этом пишет в четверг, 16 ноября, британская газета The Guardian. Указывается, что Илья Медведев оказался под санкцияи за то, что "руководил кампанией по дезинформации и пропаганде в Украине".

Кроме того, в санкционном списке, куда внесли 47 физлиц, оказалась Анна Цивилёва - жена губернатора Кемеровской области и глава фонда "Защитники Отечества", который оказывает поддержку россиянам, воюющим в Украине, следует из публикации. По данным расследовательского издания "Агентство", Цивилёва является двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина, поскольку ее отец - двоюродный брат главы российского государства.

"Включение (в санкционный список ЕС. - Ред.) родственников или высокопоставленных официальных лиц, включая семью Путина, разозлит Кремль", - прогнозируют британские журналисты.

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