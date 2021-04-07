Тест на коронавирус оппозиционного политика Алексея Навального дал отрицательный результат. Об этом сообщает утром в среду, 7 апреля, российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову.

"Первый тест показал отрицательный результат. Однако зачем-то у него взяли и второй анализ, его результат мы пока не знаем", - цитирует агентство адвоката.

В настоящий момент оппозиционер находится в колонии №2 во Владимирской области, где он отбывает срок в рамках так называемого "дела Ив Роше".

Два дня назад, 5 апреля, политика с сильным кашлем и повышенной температурой перевели в медико-санитарную часть. Сам он сообщил перед этим о том, что у трех человек из его отряда подтвердился диагноз туберкулеза.

Ухудшение здоровья Навального в колонии

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, Навального подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

Западные страны требуют освободить Навального

После этого Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Голодовка Навального

31 марта Навальный объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей, которым он доверяет. 6 апреля к Навальному в колонию пытались попасть члены профсоюза "Альянс врачей", в том числе его глава Анастасия Васильева, которая называет себя лечащим врачом политика, однако им не разрешили провести осмотр Навального. Многих участников этой акции задержали.