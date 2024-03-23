Теракт в Подмосковье: число погибших растет, NYT сообщает, что ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ

Сотрудники правоохранительных органов остановили в Брянской области автомобиль, который разыскивали в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщили телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости". Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Российские власти также эту информацию не подтвердили.

В Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в "Крокусе". По данным СМИ , задержаны два человека, сообщает утром " Медуза ".

Сообщается, что среди пострадавших есть люди с тяжелыми ожогами — их госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где есть отделение острых термических поражений.

Спустя почти пять часов после первых сообщений о теракте Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список 146 пострадавших. 115 человек госпитализированы в больницы Москвы и Московской области.

В пятницу, 22 марта, около 19:00 ч. неизвестные открыли огонь перед концертом в "Крокус Сити Холле" в Московской области. По данным Следственного комитета РФ, погибли по меньшей мере 115 человек, количество жертв может расти.

Владимир Путин , который, по версии ЦИК, пользуется поддержкой аж 87% российских избирателей, передал пострадавшим пожелание выздоравливать через вице-премьера Татьяну Голикову.Лично он к россиянам не обращался, хотя в какой-то момент его выступление анонсировало "РИА Новости", но потом агентство убрало анонс и назвало его "технической ошибкой", сообщила Русская служба BBC .

Телеграм-канал Astra утверждает, что у полиции нет ориентировок на подозреваемых. "Доведены данные на два автомобиля „Рено", на которых, предположительно, могли передвигаться преступники. Больше никаких данных по лицам, совершившим теракт, нет", — сообщил источник издания.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы разыскивают белый Renault , на котором могли скрыться подозреваемые в теракте. Также сообщалось о розыске автомобиля Renault серого цвета.

По информации Baza, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек, двоих из них задержали, остальные сбежали. Задержаны граждане Таджикистана , утверждает телеграм-канал.

Без преувеличения, это самая радикальная и жестокая из всех джихадистских груп п, действующих в Афганистане.

Группировка появилась в 2015 году. Слово Хорасан — это название исторической области, включавшей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана , Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Источники The New York Times и CBS News сообщили, что в США считают ответственной за теракт группировку "Вилаят Хорасан", связанную с ИГИЛ.

Телеканал НТВ в эфире показал фейковый видеоролик, в котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы подтверждает причастность Украины к случившемуся. МИД Украины назвал обвинения в причастности Киева к стрельбе в "Крокусе" "спланированной провокацией Кремля ".

Для этой группировки враги — все, кто подпадает под понятие "неверный". А это не только, Запад, но и, например, мусульмане-шииты. "ИГ-Хорасан" враждует и с "Талибаном", который также считает "неверными", а еще — недостаточно радикальными.

На пике в группировку входили около трех тысяч человек. Сколько их сейчас — неизвестно. Осенью директор ФСБ Александр Бортников говорил, что группировка "наращивает потенциал и со временем это позволит ей перейти к совершению терактов за пределами Афганистана".

"В последние два года ИГ-Хорасан были сосредоточены на России. Они часто критиковали Владимира Путина, — сказал NYT аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк. — ИГ обвиняет Кремль в убийстве мусульман, ссылаясь на вмешательство Москвы в дела Афганистана, Чечни и Сирии".

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