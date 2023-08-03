Телеканал Минобороны России удалил пост командующего ВДВ с числом раненых

Журналисты предполагают, что причиной стало указание в посте числа раненых в Украине российских десантников (8,5 тысячи человек). Кроме того, в заявлении Теплинского говорилось о создании новых подразделений.

Поздравление командующего Теплинского с Днем ВДВ

Поздравление командующего ВДВ было опубликовано 2 августа, в День десантника. В видеоролике Теплинский рассказал среди прочего, что с начала войны в Украине 5 тысяч получивших ранения десантников вернулись на фронт после лечения, а еще 3,5 тысячи раненых отказались покинуть передовую.

Командующий ВДВ сообщил также, что за время войны под Новороссийском была сформирована артиллерийская бригада, которая уже находится на фронте. До конца 2023 года он пообещал создать еще два парашютно-десантных полка и возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Удаление видеообращения Теплинского может свидетельствовать о том, что в нем была разглашена информация, которую не хотело бы обнародовать Минобороны, считают журналисты.