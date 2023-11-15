"Тайны Кипра". Новое расследование об офшорах людей из окружения Путина

В сентябре 2003 года кипрские компании Finoto Holdings и Grosora Holdings, купили 25% акций крупного российского рекламного холдинга «Видео Интернешнл». Как пишет «Би-би-си», на тот момент «Видео Интернешнл» занимала доминирующее положение на отечественном рынке телерекламы, получая долю от любого рекламного эфира на российских каналах.

Кроме того, расследователи узнали о том, что немецкий журналист и автор пропагандистских книг о Путине Хуберт Зайпель получил сотни тысяч евро от офшоров, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым. С российской стороны в расследовании принимали участие «Важные истории». «Медуза» пересказывает главное из расследования «Тайны Кипра».

Как Абрамович помог друзьям президента завладеть крупнейшим рекламным холдингом. И как платили автору фильма «Я, Путин . Портрет». Среди прочего журналисты выяснили, что бизнесмен Роман Абрамович , который долгое время отрицал какие-либо связи с Владимиром Путиным , в 2010 году продал четверть акций одного из крупнейших российских рекламных холдингов компаниям предпринимателей, близким к российскому президенту.

В тот же день свои 12,5% акций продала и Grosora Holdings. Их получила компания Namiral Trading Ltd, связанная с Александром Плеховым — предпринимателем, близким к основателю банка «Россия» Юрию Ковальчуку. Стоимость продажи обеих долей составила 40 миллионов долларов.

В декабре 2010 года Finoto Holdings продала свою долю компании Med Media Network, номинально принадлежавшей Сергею Ролдугину — виолончелисту и близкому другу Владимира Путина, которого расследователи, изучившие в 2016 году «панамские архивы», называют кошельком российского президента.

Сделка, как отмечают журналисты «Важных историй», была похожа на «аттракцион неслыханной щедрости» — уже в следующем году после покупки пакета «Видео Интернешнл» Абрамович получил в виде дивидендов 1,8 миллиона долларов — то есть в семь раз больше суммы, отданной при покупке.

Каждая из компаний заплатила по 130 тысяч долларов и получила по 12,5% акций «Видео Интернешнл». Обеими компаниями, как выяснили журналисты, изучившие кипрские документы, через ряд посредников владел траст Sara Trust Settlement. Его конечным бенефициаром был Роман Абрамович.

При этом, как отмечают «Важные истории», раньше о сделке с участием траста Абрамовича известно не было — долгое время считалось, что в 2010 году 100% акций «Видео Интернешнл» были проданы структурам банка «Россия» близкого к Путину бизнесмена Юрия Ковальчука.

После начала войны в Украине Александр Плехов попал под санкции Великобритании (в их обосновании говорилось, что он «близкий друг Путина»), а Сергей Ролдугин — под санкции Великобритании, ЕС и США, которые также назвали его «хранителем офшорного богатства» российского президента.

Весной 2023 года прокуратура Швейцарии, рассматривавшая дело в отношении четырех менеджеров швейцарского «Газпромбанка», назвала Ролдугина и Плехова подставными лицами. По данным прокуроров, ни Ролдугин, ни Плехов не были реальными владельцами активов на банковских счетах, открытых в связи со сделкой по покупке доли «Видео Интернешнл».