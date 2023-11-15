"Тайны Кипра". Новое расследование об офшорах людей из окружения Путина

Как Абрамович помог друзьям президента завладеть крупнейшим рекламным холдингом. И как платили автору фильма «Я, Путин. Портрет». Среди прочего журналисты выяснили, что бизнесмен Роман Абрамович, который долгое время отрицал какие-либо связи с Владимиром Путиным, в 2010 году продал четверть акций одного из крупнейших российских рекламных холдингов компаниям предпринимателей, близким к российскому президенту.
Кроме того, расследователи узнали о том, что немецкий журналист и автор пропагандистских книг о Путине Хуберт Зайпель получил сотни тысяч евро от офшоров, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым. С российской стороны в расследовании принимали участие «Важные истории». «Медуза» пересказывает главное из расследования «Тайны Кипра».
Как Роман Абрамович продал долю в рекламном холдинге друзьям Путина
В сентябре 2003 года кипрские компании Finoto Holdings и Grosora Holdings, купили 25% акций крупного российского рекламного холдинга «Видео Интернешнл». Как пишет «Би-би-си», на тот момент «Видео Интернешнл» занимала доминирующее положение на отечественном рынке телерекламы, получая долю от любого рекламного эфира на российских каналах.
Каждая из компаний заплатила по 130 тысяч долларов и получила по 12,5% акций «Видео Интернешнл». Обеими компаниями, как выяснили журналисты, изучившие кипрские документы, через ряд посредников владел траст Sara Trust Settlement. Его конечным бенефициаром был Роман Абрамович.
Сделка, как отмечают журналисты «Важных историй», была похожа на «аттракцион неслыханной щедрости» — уже в следующем году после покупки пакета «Видео Интернешнл» Абрамович получил в виде дивидендов 1,8 миллиона долларов — то есть в семь раз больше суммы, отданной при покупке.
В декабре 2010 года Finoto Holdings продала свою долю компании Med Media Network, номинально принадлежавшей Сергею Ролдугину — виолончелисту и близкому другу Владимира Путина, которого расследователи, изучившие в 2016 году «панамские архивы», называют кошельком российского президента.
В тот же день свои 12,5% акций продала и Grosora Holdings. Их получила компания Namiral Trading Ltd, связанная с Александром Плеховым — предпринимателем, близким к основателю банка «Россия» Юрию Ковальчуку. Стоимость продажи обеих долей составила 40 миллионов долларов.
При этом, как отмечают «Важные истории», раньше о сделке с участием траста Абрамовича известно не было — долгое время считалось, что в 2010 году 100% акций «Видео Интернешнл» были проданы структурам банка «Россия» близкого к Путину бизнесмена Юрия Ковальчука.
После начала войны в Украине Александр Плехов попал под санкции Великобритании (в их обосновании говорилось, что он «близкий друг Путина»), а Сергей Ролдугин — под санкции Великобритании, ЕС и США, которые также назвали его «хранителем офшорного богатства» российского президента.
Весной 2023 года прокуратура Швейцарии, рассматривавшая дело в отношении четырех менеджеров швейцарского «Газпромбанка», назвала Ролдугина и Плехова подставными лицами. По данным прокуроров, ни Ролдугин, ни Плехов не были реальными владельцами активов на банковских счетах, открытых в связи со сделкой по покупке доли «Видео Интернешнл».
Сам Абрамович, как отмечает «Би-би-си», на протяжении долгого времени отрицал какие-либо связи с Путиным. В 2010 году представитель бизнесмена заявил, что у него нет «никаких финансовых отношений» с Путиным, занимавшим на тот момент должность премьер-министра.
В 2021 году Абрамович подал в суд на журналистку и бывшую корреспондентку московского бюро Financial Times Кэтрин Белтон из-за отрывка из ее книги «Люди Путина». В нем говорилось, что Абрамович купил футбольный клуб «Челси» в 2003 году по просьбе российского президента. Суд Лондона счел претензии Абрамовича обоснованными, и в порядке урегулирования спора британское издательство Harpercollins, издавшее книгу, согласилось внести в текст изменения, а также вместе с автором извинилось перед бизнесменом.
Абрамович на запрос о комментарии журналистам не ответил. Сергей Ролдугин и Александр Плехов также оставили вопросы без комментариев.
Как Алексей Мордашов спонсировал автора книг о Путине
Другая часть расследования «Тайны Кипра», основанного на утечке из кипрских офшоров, связывает российского миллиардера Алексея Мордашова с известным немецким журналистом Хубертом Зайпелем, выпустившим несколько комплиментарных книг и фильмов о президенте РФ Владимире Путине.
В 2012 году Зайпель опубликовал документальный фильм «Я, Путин. Портрет», который был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж. В 2015-м и 2021-м журналист выпускал книги «Путин. Логика власти» и «Власть Путина. Зачем Европе Россия?», ставшие бестселлерами. Зайпель неоднократно встречался с Путиным и считается одним из главных экспертов по России в Германии. При этом его выступления во многом повторяют риторику российского президента и похожи на пропаганду.
Как выяснилось из утечки, в 2018 году Зайпель подписал «спонсорский договор» на создание и популяризацию книги о «политическом климате в России». Этой книгой стала «Власть Путина. Зачем Европе Россия?», опубликованная гамбургским издательством Hoffmann und Campe. По договору он получил по меньшей мере 600 тысяч евро. Как отмечают журналисты, в подготовленном для подписания соглашении есть рукописная пометка «аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина». Это указывает на то, что Зайпель получал деньги от спонсора и за предыдущую книгу «Путин. Логика власти».
Гонорар журналисту выплатила компания De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов, записанная на одного из директоров «Силовых машин» Игоря Воскресенского. В качестве свидетеля подпись на спонсорском соглашении поставил руководитель юридического отдела «Северстали» Дмитрий Федотов.
Деньги для выплат Зайпелю приходили в De Vere Worldwide из офшоров, бенефициаром которых был сам владелец «Силовых машин» и «Северстали» Алексей Мордашов. В 2018-2019 годах два его офшора перевели De Vere Worldwide в общей сложности 610 тысяч евро.
Зайпель в беседе с Paper Trail Media признал, что книги про Путина спонсировались российским миллиардером. При этом журналист не считает, что это дискредитирует его произведения. Он заявил, что в договоре с De Vere есть оговорка о том, что у писателя нет обязательств перед спонсором в отношении «композиции и содержания книги», а сам «Мордашов — предприниматель, который спонсирует проекты частными деньгами».
В издательстве Hoffmann und Campe в свою очередь заметили, что Зайпель не имел права утаивать конфликт интересов, и оставили за собой право обратиться в суд.
Алексей Мордашов на запросы журналистов не ответил. Миллиардер занимает пятое место в рейтинге Forbes богатейших предпринимателей России. Структурам Мордашова принадлежали крупные пакеты акций банка «Россия» и «Национальной медиагруппы» (НМГ), контролирующей значительную часть российского телевещания и медиарынка. Мордашова также называли одним из спонсоров строительства дворца Путина под Геленджиком. После полномасштабного вторжения России в Украину Мордашов попал под