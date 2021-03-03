Сын сотрудника НКВД подал заявление в полицию на правнука репрессированного

Сергей Митюшов считает, что опубликованный на сайте Karagodin.org «профиль сотрудника НКВД» об его отце дискредитирует покойного, говорится на Karagodin.org. Учредитель сайта отвечает, что вся информация взята исключительно из официальных документов, полученных из ФСБ, военной прокуратуры, Минобороны, МВД, а также различных государственных муниципальных и политических архивов. «На каждый изложенный факт в досье Митюшова имеется соответствующий официальный документ Российской Федерации, подтверждающий этот факт», — утверждает Карагодин.

Дениса Карагодина допросили в отделе полиции. Он подтвердил, что располагает сведениями о сотруднике НКВД Митюшове, который «принял участие в убийстве его прадеда», но отказался от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Денис Карагодин создал сайт Karagodin.org, на котором выкладывал все документы, которые использовал в расследовании обстоятельств гибели своего прадеда Степана Карагодина в 1938 году. Он заявил, что важно рассказывать и о рядовых сотрудниках, которые «просто ставили подписи» на документах, и опубликовал на сайте досье на каждого сотрудника НКВД, причастного к гибели его прадеда. Например, он утверждает, что Екатерина Носкова, подписанная в документах как «машинистка», лично убила Степана Карагодина. Внучка другого сотрудника НКВД сама связалась с Карагодиным, поблагодарила за расследование и принесла извинения, говорится на Karagodin.org.