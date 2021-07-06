Антон Фургал - сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом сам Антон сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 6 июля. "Сегодня сдал документы в избирком. Принял решение идти самовыражением в Госдуму по 70 округу, на котором раньше был избран депутатом Государственной Думы мой отец", - объявил он.

Со своей стороны избирательная комиссия Хабаровского края сообщила, что Антон Фургал выдвинулся по избирательному округу № 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ". Для регистрации ему необходимо собрать как минимум 15 433 подписи.

Дело Фургала

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был арестован в июле 2020 года. Вскоре после ареста президент РФ Владимир Путин уволил его с губернаторской должности "в связи с утратой доверия". Фургал обвиняется в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Своей вины он не признает и считает возбужденное против него дело политически мотивированным.

После ареста Сергея Фургала, в Хабаровске на протяжении нескольких месяцев еженедельно проводились массовые акции в его поддержку. Антона Фургала задерживали по обвинению в призывах к митингам в поддержку его отца.

Сергей Фургал был депутатом Госдумы с 2007 по 2018 годы.