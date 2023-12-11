Связи с Алексеем Навальным нет уже шесть дней

Оппозиционера Алексея Навального утром в понедельник вновь не подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. У соратников Навального шестой день нет информации о том, что происходит с Навальным - в колонию к нему всё это время не пускают адвоката. Об этом сообщается в телеграм-канале команды Навального.