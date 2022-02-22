Свидетель по делу о мошенничестве в отношении Алексея Навального - Федор Горожанко - не явился в суд. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил в Twitter соратник Навального - Иван Жданов.

Сам оппозиционер связал отсутствие Горожанко с давлением следствия, на которое тот жаловался 21 февраля.

По словам Жданова, "доказательства переданы третьим лицам", и, если со свидетелем "что-то случится", материалы будут опубликованы. Как уточнил соратник Навального, с Федором Горожанко все нормально. Он отказывается дальше участвовать в процессе, но находится на связи, добавил Иван Жданов.

Новое дело в отношении Алексея Навального

Новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.