Суперъяхта олигарха: почему так сложно изъять российские активы на Западе

Расследование журналистов Би-би-си, связанное с яхтой Alfa Nero стоимостью в 54 млн фунтов стерлингов (около 67 млн долларов США), привело их к британской фирме, чья законная помощь позволяет российскому олигарху утверждать, что подобные мегаактивы на самом деле ему вообще не принадлежат.
На этой неделе на острове Антигуа (государство Антигуа и Барбуда на Малых Антильских островах в Карибском море) возобновляется судебное разбирательство, которое начала дочь российского миллиардера Андрея Гурьева, чтобы оспорить изъятие суперъяхты Alfa Nero.
Правительство островного государства хочет продать судно и сохранить выручку, для чего оно еще в июне прошлого года изменило закон перед тем, как выставить яхту на аукцион.
В конечном счете яхта была куплена бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом за 67 млн долларов, но теперь он отозвал свою ставку из-за целой волны судебных исков, включая и тот, который был подан дочерью Гурьева, которая утверждает, что это она, а не ее отец-миллиардер, является единственным взрослым бенефициаром траста, которому принадлежит яхта.
Расследование этого иска позволило Би-би-си обнаружить активы на сумму порядка 500 млн фунтов стерлингов (около 620 млн долларов США), связанные с находящимся под санкциями миллиардером.
Расследование также помогло выявить то, как трастовые структуры, которыми вот уже на протяжении многих лет совершенно законно управляет британская компания, позволяют Гурьеву утверждать, что на момент введения санкций и найденные нами яхты, и лондонская недвижимость вообще ему не принадлежат.
Связи с Кремлем
Портовый служащий эксклюзивной гавани Фалмут на острове Антигуа, где пришвартована Alfa Nero, охотно рассказывал о ее многочисленных особенностях. Но как только мы спросили, кому же она раньше принадлежала, его тон резко изменился.
«Я не знаю», — сказал он, опустив глаза на натертую до блеска тиковую палубу.
Яхта Alfa Nero была задержана в апреле. До этого правительство США утверждало, что она принадлежит Гурьеву, которого оно называло «известным близким соратником» Владимира Путина.
По данным Министерства финансов США, Гурьев входит в группу «связанных с Кремлем элит», которые «обеспечивают существенный доход российскому режиму».
Свое состояние он заработал в «ФосАгро», компании по производству удобрений. Она была создана после распада Советского Союза, и Гурьев был одним из ее учредителей.
К моменту листинга «ФосАгро» на Лондонской фондовой бирже в 2011 году Гурьев купил полуразрушенный особняк Witanhurst Estate в лондонском районе Хайгейт, который затем превратил в один из наиболее дорогих объектов недвижимости британской столицы с примерной стоимостью в 300 млн фунтов стерлингов (371 млн долларов).
Документы, поданные в Регистрационную палату в мае 2023 года, показывают, что как Witanhurst Estate, так и Alfa Nero связаны с семьей Гурьевых через компанию на острове Гернси, коронном владении британской монархии (остров Гернси входит в группу Нормандских островов и не является собственно частью Великобритании).
И это не единственные высокоценные активы, связанные с адресом этой компании на Нормандских островах.
Luminosity — одна из крупнейших суперъяхт c гибридным двигателем, на которой имеются своя вертолетная площадка, отдельный бассейн и джакузи, а в экипаже — десятки человек.
Вскоре после начала вторжения России в Украину Luminosity покинула порт на севере Италии и 10 марта прибыла в Черногорию, не входящую в состав ЕС.
Произошло это на следующий день после того, как сын Гурьева тоже попал под санкции ЕС.
Когда инспекторы правительства поднялись на ее борт, они обнаружили, что огромное судно связано с тем же адресом на Гернси.
«Не наш клиент»
Как мы установили, вместе c суперъяхтами и объектами недвижимости, включая лондонский пентхаус стоимостью 50 млн фунтов стерлингов (62 млн долларов), общий портфель активов семьи Гурьевых можно оценивать в сумму, превышающую 500 млн фунтов стерлингов (620 млн долларов), причем все они связаны с компанией по управлению частными активами Opus Private, чей скромный офис находится на острове Гернси.
На своем веб-сайте компания заявляет, что помогает «некоторым из самых богатых людей мира управлять своими активами и защищать их».
Мы видели документы, согласно которым отношениям компании и Гурьевых как минимум десять лет. Более того, на Антигуа Opus Private до сих пор продолжает работать в интересах некоторых членов семьи миллиардера.
Судебные документы, с которыми мы ознакомились на Антигуа, показывают, что компания Opus Private участвовала в судебном иске, который не смог остановить первоначальную продажу Alfa Nero с аукциона.
Важно отметить, что продолжать работать с находящимся под санкциями клиентом — совершенно законно при условии получения соответствующего разрешения от правительства. При этом дочь Гурьева не находится под санкциям ни Великобритании, ни ЕС, ни США.
В документах подробно описывается, что право собственности на суперъяхту принадлежит трасту, над которым, как предположил судья на Антигуа, Гурьев все еще имел какой-то контроль.
Мы знаем, что в списке бенефициаров траста произошли изменения, но мы не смогли независимо определить, когда именно они были сделаны. Если это случилось после введения санкций, то это было бы незаконным, если же до – то нет.
И дочь Гурьева, и компания Opus Private сказали нам, что это произошло до того, как Андрей Гурьев был подвергнут санкциям.
Opus Private также настаивала на том, что Гурьев не был их клиентом, поскольку он больше не является бенефициаром траста.
Однако фирма заявляет, что проинформировала власти Великобритании и Гернси о трастовых активах, которые, по ее мнению, были заморожены в соответствии с санкциями Великобритании против г-на Гурьева. В заявлении говорится, что она считает эти активы замороженными, поскольку, хотя г-н Гурьев не является бенефициаром траста, считается, что он «контролирует» его в соответствии с законодательством Великобритании о санкциях.
Совсем другой подход в Украине
За этими активами пристально следят в Украине, где ущерб от войны оценивается более чем в 371 млрд долларов и продолжает расти.
«Мы довольно интенсивно конфисковывали активы, принадлежащие российским гражданам», — говорит Владислав Власюк, советник президента Украины Владимира Зеленского по санкциям.
Украина не только ввела санкции в отношении около 9000 человек и компаний, но и пошла дальше, чем большинство ее союзников, перейдя от замораживания активов к их аресту. Среди лиц, попавших под санкции Украины, — сам Гурьев, а также его сын, жена и дочь.
«Мы считаем, что Путин превращает отрасль удобрений в оружие и угрожает всему миру, посягая на глобальную продовольственную безопасность. А мы этого не хотим», — говорит Власюк.
После введения санкций Гурьев-старший и Гурьев-младший ушли со своих постов в «ФосАгро», но его семья остается основным акционером.
Компания, которая работает по всему миру, достигла рекордных продаж после начала войны, а Гурьев-младший даже встретился в апреле с президентом Путиным, чтобы обсудить индустрию удобрений.
Власюк хотел бы, чтобы Великобритания пошла дальше, когда дело доходит до замороженных активов, связанных с Гурьевым: «Я думаю, что эти активы должны быть конфискованы, а затем переданы Украине».
Среди этих активов — поместье Witanhurst Estate стоимостью 300 млн фунтов стерлингов (371 млн долларов) и пятиэтажный пентхаус с видом на Темзу, стоимость которого оценивается в 51 млн фунтов стерлингов (63 млн долларов).
«Эти деньги будут в значительной степени использованы для восстановления Украины, и это также послужит серьезным сигналом», — говорит он.
Позиция правительства Великобритании заключается в том, чтобы удерживать замороженные активы до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию за военный ущерб, который она причинила Украине.
Два ведомства, ответственные за санкции, Министерство финансов и Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития, не ответили на конкретные вопросы о британских активах семьи Гурьевых.
Пресс-секретарь Гурьева заявил, что для санкций против бизнесмена «нет никаких надлежащих или законных оснований».
В Opus Private нам сообщили следующее: «Трасты являются законными структурами, и их использование законно. Opus предоставляет трастовые услуги бенефициарам трастовых структур и в их интересах. Мы предоставляем эти трастовые услуги в соответствии со всеми применимыми законами».