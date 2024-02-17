Суды в РФ выносят аресты участникам акций памяти Навального

Суды в городах России в субботу, 17 февраля, приступили к вынесению решений об аресте задержанным на акциях памяти оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так, по данным "ОВД-Инфо", в Москве трех молодых людей арестовали на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. В Петербурге на сроки от двух до пяти суток арестовали восемь человек, обвиненных в организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка, передает издание "Ротонда".

В общей сложности сотрудники "ОВД-Инфо" насчитали в 32 городах 359 задержаний. Только в Санкт-Петербурге, по сведениям проекта, были задержаны не менее 143 человек, в Москве - по меньшей мере 49.