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Трех мужчин, которые передали политику Алексею Навальному биллинги сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению, приговорили к тюремным срокам - от 2 до 4 лет.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

Центральный районный суд Тулы приговорил к тюремным срокам троих мужчин, передавших оппозиционному политику Алексею Навальному телефонные данные сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению. Об этом сообщает в пятницу, 11 февраля, пресс-служба суда.

Петр Катков и Игорь Зайцев получили по два года в колонии-поселении, а Александр Зеленцов - три года, а с учетом не отбытого наказания по другому приговору ему предстоит провести четыре года в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

"Суд установил, что подсудимые оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами, адресах их нахождения и используемых средствах связи", - сказано в сообщении пресс-службы. Подсудимые создали частное детективное агентство и с помощью поддельных удостоверений МВД получали биллинги абонентов.

Навальный и журналисты-расследователи нашли его отравителей из ФСБ

Алексей Навальный был отравлен в Томске в августе 2020 года. Для лечения он был доставлен в берлинскую клинику "Шарите". Эксперты спецлаборатории бундесвера провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2020-го журналисты издания Bellingcat, портала The Insider, американского телеканала CNN и немецкого еженедельника Der Spiegel при участии самого Навального провели и опубликовали расследование, согласно которому в спецгруппу, готовившую отравление политика, входило как минимум восемь агентов, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Российское руководство отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Сейчас Навальный находится в колонии, он был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение. Российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В рамках еще одного судебного разбирательства Навальному может грозить до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

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