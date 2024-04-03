Суд в РФ утвердил приговор школьнику по делу о госизмене

В декабре 2023 Верховный суд Адыгеи приговорил Лика к четырем годам колонии - это треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене. Приговор смягчили из-за возраста подсудимого и положительных характеристик по месту жительства и учебы.

По версии следствия, Кевин якобы фотографировал военные части в Майкопе, а кадры отправлял "представителю иностранного государства". Поведение молодого человека объяснили "несогласием с политическим курсом" РФ и с проведением "специальной военной операции на территории Украины". Это первый случай в РФ, когда за госизмену осудили школьника. На момент начала российского вторжения в Украину Лик учился в 9-м классе.