Лефортовский районный суд Москвы в среду, 2 февраля, зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду в отношении оппозиционера Алексея Навального. Дата рассмотрения пока не назначена.

Дело о мошенничестве было открыто в конце 2020 года. Следствие подозревает политика и его команду в растрате пожертвований на сумму 356 миллионов рублей.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет о якобы нанесенном оскорблении мировой судье участка N321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, признавшей Навального виновным в клевете на ветерана.

Более года под арестом

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Позднее основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы Навального были признаны в РФ "экстремистскими" организациями. В сентябре Следственный комитет России открыл уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии политика и его ближайших сторонников. В январе стало известно, что Навальный и ряд его соратников включены в "перечень террористов и экстремистов", публикуемый Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ.