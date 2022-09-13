Батыра Тумгоева суд приговорил к 18 годам лишения свободы, Али Белхороев получил 20 лет колонии, а Багаудин Костоев был осужден на 22 года заключения.

Они были признаны виновными в совершении убийства организованной группой по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Однако по последней статье суд освободил подсудимых от наказания в этой части за истечением сроков давности.

При этом Белхороеву и Костоеву суд назначил наказание по совокупности с приговорами, ранее вынесенными им судами по другим делам. Так, Московский районный суд Санкт-Петербурга в 2005 году осудил Белхороева на семь лет лишения свободы условно за грабеж. Мосгорсуд отменил условное осуждение. Костоев же был осужден в 2018 году на 11 реальных лет заключения Люблинским судом Москвы за разбой.

Ранее, 13 июля, присяжные большинством голосов сочли вину подсудимых доказанной, а их самих — не заслуживающими снисхождения.

Владелец и гендиректор подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 60-летний Шабтай Калманович был убит в своем Mercedes 2 ноября 2009 года в Москве. Машину бизнесмена расстреляли неизвестные на автомобиле Lada Priora без госномеров. В результате нападения был тяжело ранен водитель предпринимателя Петр Туманов. Лишь спустя десять лет, в июне 2019 года, следствие установило и задержало предполагаемых исполнителей убийства предпринимателя. Ими стали трое ранее судимых выходцев из Ингушетии: Батыр Тумгоев, Багаудин Костоев и Али Белхороев. Свою вину они отрицали.

Бизнес погибшего Шабтая Калмановича был весьма разветвленным. В частности, он являлся владельцем Тишинского рынка, площади которого сдавал в аренду. В 90-х годах был владельцем литовского баскетбольного клуба "Жальгирис". Родом из Каунаса.