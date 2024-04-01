Суд в Москве арестовал десятого подозреваемого по делу "Крокуса"

Государственное РИА "Новости" сообщает, что Юсуфзода был задержан 25 марта во время проверки документов и получил 12 суток административного ареста за неповиновение полиции. Теперь ему предъявлены обвинения по статье о террористическом акте. Следственный комитет России ходатайствовал о его аресте.

Юсуфзода – уже десятый подозреваемый в соучастии в нападении на "Крокус Сити Холл". Ранее были арестованы четыре гражданина Таджикистана, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта, и пять человек, которые, по версии правоохранительных органов, были соучастниками нападавших - сдавали им жильё, продали автомобиль, на котором они приехали к концертному залу, или переводили деньги.