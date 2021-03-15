Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального А.А.". Судья просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального посредством видео-конференц-связи". Письмо подписано 1 марта.

Юрист ФБК* Вячеслав Гимади отметил в Twitter, что суд "взял информацию из интернета, потому что 1 марта Алексея не было в колонии". Доподлинное местонахождение Навального его команда по-прежнему не знает.

Директор ФБК* Иван Жданов напомнил, что еще 10 марта публиковал ту же самую копию извещения из гарнизонного суда и уже тогда отмечал недостоверность информации о фактическом нахождении Навального в колонии.

Извещение по судебным делам Навального суд шлёт в ИК-2 в Покрове. При том, что информация о его нахождении там была фейком.

А как звучит то серьезно: Гарнизонный военный суд.

Вся система госорганов – полное раздолбайство и позор pic.twitter.com/GryWTfMiud — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 10, 2021

Ранее в понедельник адвокаты Навального сообщили, что с самого утра находятся около ИК-2 в Покрове, пытаясь узнать, там ли политик, и добиться запланированной встречи с ним. Начальство колонии не подтвердило и не опровергло, что Навальный находится в учреждении.