Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального А.А.". Судья просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального посредством видео-конференц-связи". Письмо подписано 1 марта.
Юрист ФБК* Вячеслав Гимади отметил в Twitter, что суд "взял информацию из интернета, потому что 1 марта Алексея не было в колонии". Доподлинное местонахождение Навального его команда по-прежнему не знает.
Директор ФБК* Иван Жданов напомнил, что еще 10 марта публиковал ту же самую копию извещения из гарнизонного суда и уже тогда отмечал недостоверность информации о фактическом нахождении Навального в колонии.
Извещение по судебным делам Навального суд шлёт в ИК-2 в Покрове. При том, что информация о его нахождении там была фейком.— Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 10, 2021
А как звучит то серьезно: Гарнизонный военный суд.
Вся система госорганов – полное раздолбайство и позор pic.twitter.com/GryWTfMiud
Ранее в понедельник адвокаты Навального сообщили, что с самого утра находятся около ИК-2 в Покрове, пытаясь узнать, там ли политик, и добиться запланированной встречи с ним. Начальство колонии не подтвердило и не опровергло, что Навальный находится в учреждении.
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