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Юристы ФБК* опубликовали в Telegram судебный документ, из которого следует, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом говорится в письме 235-го Гарнизонного суда, который 16 марта будет рассматривать жалобу представителя оппозиционера на бездействие следователей в связи с его отравлением.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального А.А.". Судья просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального посредством видео-конференц-связи". Письмо подписано 1 марта.

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Юрист ФБК* Вячеслав Гимади отметил в Twitter, что суд "взял информацию из интернета, потому что 1 марта Алексея не было в колонии". Доподлинное местонахождение Навального его команда по-прежнему не знает.

Директор ФБК* Иван Жданов напомнил, что еще 10 марта публиковал ту же самую копию извещения из гарнизонного суда и уже тогда отмечал недостоверность информации о фактическом нахождении Навального в колонии.

Ранее в понедельник адвокаты Навального сообщили, что с самого утра находятся около ИК-2 в Покрове, пытаясь узнать, там ли политик, и добиться запланированной встречи с ним. Начальство колонии не подтвердило и не опровергло, что Навальный находится в учреждении.

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