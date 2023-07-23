Суд РФ впервые аннулировал брак из-за смены гендера

Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал зарегистрированный в 2022 году брак из-за того, что один из супругов подал заявление о смене гендерного маркера в документах. Об этом в субботу, 22 июля, сообщила служба ЗАГС Иркутской области в своем официальном аккаунте в соцсети "В контакте".

"В 2023 году по инициативе службы ЗАГС прокурор Октябрьского района г. Иркутска обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением о признании недействительным брака между лицами, переменившими пол и его аннулировании. По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены", - говорится в посте.