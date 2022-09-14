Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокуратуры города о возможности роспуска депутатов совета муниципального образования (МО) "Смольнинское", сообщил изданию "Фонтанка" муниципальный депутат Никита Юферев во вторник, 13 сентября. "Это (решение суда. — Ред.) дает возможность губернатору распустить муниципальный совет. Но мы будем оспаривать это решение, это еще затянется", — подчеркнул Юферев.
С требованием разрешить роспуск совета прокуратура города обратилась больше года назад — в июле 2021-го, сославшись на тот факт, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. Как отмечает "Фонтанка", это было связано с болезнью главы совета Григория Ранкова.
"И только после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Государственную думу объявить импичмент президенту Владимиру Путину, дело сдвинулось с мертвой точки", — отмечает издание.
Обращение муниципальных депутатов к Госдуме с требованием отставки Путина
В начале сентября совет МО "Смольнинское" призвал депутатов Госдумы обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны против Украины, чтобы отстранить его от должности. "Решение поддержало большинство присутствующих депутатов", — сообщил инициатор обращения депутат Дмитрий Палюга.
Позднее к призывам присоединились муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга. 12 сентября была опубликована их петиция с требованием отставки Путина, которую к 14 сентября подписали более 60 муниципальных депутатов.
Мундепы требуют отставки Путина
Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино требуют отставки Путина. Текст петиции лаконичный, никого не “дискредитирует”. Если вы мундеп и хотите присоедниться - милости просим. pic.twitter.com/APCUZRlznv
— Ксения Торстрем (@kseniathorstrom) September 12, 2022
Пятерых депутатов совета МО "Смольнинское" после обращения вызвали в полицию, где на них составили протоколы о "дискредитации армии". В итоге суд оштрафовал Палюгу на 47 тысяч рублей (785 евро) по этой статье. Судья Светлана Резникова постановила, что он "публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти".
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