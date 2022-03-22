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Лефортовский суд Москвы суд приговорил Навального к 9 годам колонии со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционеру грозит еще 13 лет заключения.
Суд приговорил Навального к 9 годам колонии со штрафом в 1,2 млн рублей
© Reuters / Scanpix

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии номер 2 под Владимиром во вторник, 22 марта, приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 9 годам колонии со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Суд признал Навального также виновным в неуважении к суду. Обвинение запрашивало для Навального 13 лет колонии.

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При определении меры наказания судья, по ее словам, учла то, что Навальный уже был ранее судим. Кроме того, она заявила о сложении сроков по разным обвинениям.

Зачитывая текст приговора, судья Маргарита Котова описала эпизоды обвинения в мошенничестве, назвала потерпевших и их ущерб и перечислила сайты, опубликовавшие сообщения о выдвижении Навального на президентских выборах 2018 года. Она также указала, что Навальный выступал организатором мошеннической схемы и действовал с сообщниками. Как сообщает "Медиазона", ни одного журналиста не пустили в зал, где находится Навальный и его адвокаты. На оглашение приговора приехали около ста журналистов, их разместили в двух залах с видеотрансляцией.

Уголовные дела против Алексея Навального

Сейчас оппозиционный политик Алексей Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области по делу о мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК).

Новое уголовное дело против Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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