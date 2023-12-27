Суд отклонил иск Дунцовой к ЦИК РФ о недопуске к выборам

Верховный суд РФ в среду, 27 декабря, отклонил иск журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой к Центральной избирательной комиссии России, отказавшей ей в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. Ранее, в понедельник, 25 декабря, она опротестовала решение ЦИК.

23 декабря Центризбирком не допустил Дунцову к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы "исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может", указала Дунцова.

"Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены", - добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.