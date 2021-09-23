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Владимирский областной суд оставил в силе решение районного суда, признавшего законным постановку Навального на учет в исправительной колонии, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

Владимирский областной суд отклонил апелляцию российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, на решение Петушинского районного суда, который признал законным постановку его на учет как склонного к побегу. В четверг, 23 сентября, суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции без изменений.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что пока не может сказать, будет ли обжаловано решение облсуда. На подачу апелляции отведен срок в полгода.

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Петушинский райсуд Владимирской области 2 июня отклонил иск Навального к руководству ИК-2 о постановке на учет как склонного к побегу. В начале июля его адвокаты обжаловали это решение.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей.

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Deutsche Welle
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