Суд отказал матери Навального в иске к колонии, где он умер

Согласно решению суда в городе Лабытнанги, права Людмилы Навальной никак не были нарушены сотрудниками колонии в Харпе, где он умер, а истцом по делу мог выступать только сам умерший Алексей Навальный.

"Алексей много раз подавал подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали. Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками", — пишет Жданов.

Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима в заполярном посёлке Харп. Соратники Навального считают, что он был убит, и обвиняют в его смерти президента России Владимира Путина. ФСИН утверждала, что Навальный умер по естественным причинам - ему внезапно стало плохо, а реанимационные мероприятия к успеху не привели. Точный диагноз при этом не известен. Также неизвестны подробности искового заявления, которое подавала мать Навального.