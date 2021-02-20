Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение коллеги из Семеновского районного суда, заменившего оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Выездное заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы в субботу, 20 февраля. Вместе с тем суд решил изменить постановление Симоновского суда и зачесть срок с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, срок заключения сокращен примерно на два месяца.
Приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше"
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения там от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и был задержан сразу после прилета в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.
В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.
После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку.На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. Страны Запада осудили приговор Навальному и жесткое подавление мирных акций протеста.
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