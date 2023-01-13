Минюст включил Ходорковского в реестр физических лиц– "иностранных агентов" 20 мая. По утверждению ведомства, бизнесмен получал финансирование с Украины на осуществление политической деятельности.
Как отметил глава международной "Агоры" Павел Чиков, суд признал Михаила Ходорковского виновным по статье, утратившей силу и назначил штраф, не предусмотренный законом.
Дело в том, что в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в российский Кодекс об административных правонарушениях, который был принят 29 декабря, для всех иностранных агентов действует единая ответственность. Она предполагает штрафы для граждан в размере до 50 тысяч рублей. Каким образом суд назначил Ходорковскому штраф в 300 тысяч рублей, неизвестно. Такую сумму можно назначить только должностному лицу организации либо незарегистрированного объединения, включенного в реестр иностранных агентов.
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