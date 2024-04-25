Суд арестовал имущество и счета замминистра Иванова и его семьи

"Важные истории" со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, пишут, что реальная причина ареста Иванова – госизмена. "За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене", – сказал источник.