Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД. "В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе ведомства.
Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство. "Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. Его личность в настоящее время устанавливается", - заявили в СКР.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.
6 человек погибли,20 пострадали. Ижевск,школа #88 pic.twitter.com/HQvCF552Zw— Aysel Sayyakh (@AyselSayyakh) September 26, 2022
Стрельба началась во время урока - неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.
Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы есть жертвы.
"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сообщил Бречалов в своем телеграм-канале.
По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.
"Весь периметр оцеплен, сейчас работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы на объекте", - сообщил он.
В Удмуртии объявлен траур по погибшим.
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