Как сообщают местные СМИ, мужчина начал стрелять с балкона своей квартиры по адресу ул. Бородина, 30. Он был вооружен охотничьим карабином "Сайга", говорят источники информагентств в правоохранительных органах. "По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него", - сообщал источник агентства ТАСС.

Мужчина сделал как минимум 10 выстрелов. Одна из пуль попала в ногу сотруднику Росгвардии, другая - в живот девочке.

"Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь", - заявил ТАСС представитель областного МВД Валерий Горелых. "Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу. Взрослый мужчина - с травмами средней тяжести", - заявил источник агентства Интерфакс в областном Минздраве. По данным СМИ, пуля попала девочке под селезенку.

В социальных сетях опубликовано жуткое видео стрельбы в Екатеринбурге. По данным https://t.co/L9bWfY4jfZ, огонь по людям и машинам открыл бывший полицейский. Без пострадавших не обошлось. Девочке попали в живот, а росгвардейцу - в ногу: https://t.co/qXpulZ0h4p pic.twitter.com/9W6V2wdF9q — Пятый канал Новости (@5tv) May 30, 2021

Предположительно, мужчина был пьян. Местные СМИ пишут, что он бывший сотрудник МВД, издание 66.ru сообщает, что он был ветераном боевых действий в Чечне, а сейчас работает в одном из частных охранных предприятий. "Он долгое время пребывал в депрессии, много пил", - сказал один из соседей стрелявшего агентству Интерфакс. Еще одна соседка рассказала e1.ru, что он "адекватный всегда был" и "никогда не было никакой агрессии".

Представители Росгвардии сообщили агентству ТАСС, что персонал одного из соседних магазинов "нажал кнопку тревожной сигнализации", после чего на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. "Выйдя из служебного автомобиля, [они] попали под огонь злоумышленника", - сказал сотрудник пресс-службы. Раненый сотрудник Росгвардии получил "касательное ранение в ногу", сообщает агентство.

Жителей дома эвакуировали, вокруг него было выставлено оцепление, после чего сотрудники отряда специального назначения начали штурм квартиры. Стрелок был задержан, сообщают источники агентства Интерфакс. Перед этим в квартире раздался взрыв, ТАСС уточняет, что во время штурма использовались светошумовые гранаты.

Стрелявший никаких требований не выдвигал. Местный сайт e1.ru сообщает со ссылкой на слова одного из очевидцев, что мужчина кричал "что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим". По данным источника этого издания, перед началом стрельбы он разослал своим знакомым сообщение: "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю".