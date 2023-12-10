Стрельба в брянской школе: по делу о халатности задержана завхоз, арестованы сотрудники охранного предприятия

Следственный комитет возбудил дело об убийстве по факту стрельбы. Еще одно дело было возбуждено о халатности. В отношении отца стрелявшей Дмитрия Афанаскина возбудили два уголовных дела: за небрежное хранение оружия и доведение дочери до самоубийства. Охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», из которого велась стрельба, было зарегистрировано на отца девочки и находилось у него на законных основаниях, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Брянской области.

Пронести его в школу стало возможно отчасти потому, что на входе не было металлодетектора — его убрали со входа, сообщает прокуратура.

Стрелявшая смогла пронести в школу помповое ружье и нож. Ружье было спрятано в чертежный тубус.

Один из пострадавших, ребенок, был доставлен в реанимацию. Остальные госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили огнестрельные ранения.

В результате стрельбы, которую устроила 14-летняя восьмиклассница в гимназии № 5, погибла ее одноклассница, еще пять человек получили ранения. Школьница, открывшая стрельбу, покончила с собой.

Суд не стал арестовывать отца школьницы, которая 7 декабря открыла стрельбу, но продлил его задержание до 72 часов.

В рамках дела о халатности Советский суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудницу частного охранного предприятия Галину Черткову, которая в тот день дежурила в школе.

Как ранее сообщала прокуратура, в день, когда произошла стрельба, они были убраны, и поэтому ученица смогла пронести в школу ружье.

РИА Новости передает, что заседание суда по избранию меры пресечения в отношении Афанаскина перенесли, чтобы допросить его жену.

Как сообщает MSK1.ru, жена Дмитрия в заявлении попросила не оставлять их с дочерью «одних в таких сложных и тяжелых обстоятельствах».

У Дмитрия Афанаскина и его жены есть еще одна дочь — сестра-близнец.

Отец стрелявшей признал, что, допустил небрежное хранение оружия, но отказывается признавать свою вину по статье доведение до самоубийства.

Сама она в суде рассказала, что не разглядела ничего необычного в двух школьницах-сестрах, когда одна из них пришла в школу с тубусом, а все дети несли в руках сумки со сменной обувью.

Она говорит, что на своем посту одновременно следила за школьниками, входящими в здание, и школьным двором через камеры наблюдения.

Кроме того, был также арестован гендиректор ЧОП «Агентство „Экскалибур“» Сергей Поддубный, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях

Это далеко не первый случай стрельбы в российских школах за последние несколько лет.

В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани стрельбу открыл бывший ученик школы — 19-летний (на тот момент) Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников в возрасте от 14 до 15 лет и два педагога. В апреле 2023 года суд признал Галявиева виновным в массовом убийстве и приговорил к пожизненному заключению.