Стрельба на российском военном полигоне - убиты 13 человек

Минобороны утверждает, что огонь по "добровольцам", готовившимся к отправке на фронт, открыли некие двое граждан страны СНГ.

В результате 11 человек были убиты и 15 ранены. Оба стрелявших, как утверждает минобороны, тоже убиты.

Об этом расстреле вечером в субботу сообщили несколько российских источников. Число убитых у них разнится - от 10 до 22.

Российское министерство обороны называет произошедшеее терактом, но пока не объясняет, как и почему на армейском полигоне оказались иностранные граждане, пусть даже и граждане страны СНГ, с оружием в руках.

Минообороны утверждает, что погибшие были "изъявившими желание участвовать в спецоперации", то есть добровольцами.

Некоторые российские источники, однако, пишут - тоже пока без убедительных подтверждений - что погибли мобилизованные граждане из Брянской области. Это, в частности, утверждает, ссылаясь на родственников мобилизованных, издание SOTA. Оно пишет, что речь идет о полигоне у села Солоти под городом Валуйки, в двадцати с небольшим километрах от украинской границы.