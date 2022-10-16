Стрельба на российском военном полигоне - убиты 13 человек

Минобороны утверждает, что огонь по "добровольцам", готовившимся к отправке на фронт, открыли некие двое граждан страны СНГ.
В результате 11 человек были убиты и 15 ранены. Оба стрелявших, как утверждает минобороны, тоже убиты.
Об этом расстреле вечером в субботу сообщили несколько российских источников. Число убитых у них разнится - от 10 до 22.
Российское министерство обороны называет произошедшеее терактом, но пока не объясняет, как и почему на армейском полигоне оказались иностранные граждане, пусть даже и граждане страны СНГ, с оружием в руках.
Минообороны утверждает, что погибшие были "изъявившими желание участвовать в спецоперации", то есть добровольцами.
Некоторые российские источники, однако, пишут - тоже пока без убедительных подтверждений - что погибли мобилизованные граждане из Брянской области. Это, в частности, утверждает, ссылаясь на родственников мобилизованных, издание SOTA. Оно пишет, что речь идет о полигоне у села Солоти под городом Валуйки, в двадцати с небольшим километрах от украинской границы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После начала отопительного сезона ведем себя неправильно: ученые обратили внимание на ошибки
Пока в многоквартирных домах не включили отопление,...
Профессор Чаплинскас поднял неудобные вопросы об управлении пандемией: в COVID-паспорте не было необходимости
Карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, и последующее...
Сбежавший из Мариуполя в Запорожье украинец: я понимал, что вот-вот начнется что-то ужасное
Глава "Мариупольского телевидения" Николай Осыченко...
Забросать врага мясом, залить Россию кровью. Поможет ли Путину мобилизация?
Восемь месяцев войны не только развенчали множество...
Жители Литвы уже не знают, на чем экономить: продавцов призывают снижать цены (1)
В сентябре сократились расходы практически на все....