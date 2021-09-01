Сторонников Навального опрашивают по требованию администрации Путина

Силовики в России проводят опросы граждан из утекших в интернет баз данных сторонников известного оппозиционера Алексея Навального. Это делается по требованию управления по внутренней политике администрации президента РФ, сообщила в среду, 1 сентября, британская медиакомпания ВВС со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Следственному комитету.

По словам ее собеседников, власти хотят запугать активных сторонников Навального и не допустить новых протестов после сентябрьских выборов в Госдуму. "Всех людей в списках на обзвон власти воспринимают как актив протеста. Если они готовы были голосовать за Навального, регистрировались на его ресурсах или выходили на митинги, значит, их можно рассматривать как его актив. Чтобы не гадать, выйдет этот актив или нет после выборов, власти решили заранее пресечь эту возможность", - сказал один из источников.

Он добавил, что тактика силовиков заключается в том, чтобы "припугнуть актив". "Пока на всех этих людей из списка дела заводить не собираются, чтобы не разогреть протестную волну", - пояснил собеседник. Другой источник сказал ВВС, что на обзвоны сторонников Навального администрация президента "подрядила МВД". "Они с января этим озадачены. На раскрытие преступлений времени нет, а этой ерундой маются", - добавил он.

Кремль не комментирует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос ВВС о возможной связи полицейских проверок с Кремлем ответил: "Ничего не могу сказать. Не обладаю информацией".

В середине августа полиция в Москве и других городах России начала массово обзванивать и приходить домой к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса оказались в слитой в интернет базе данных. "ОВД-Инфо" собрало информацию о как минимум 1460 полицейских "рейдах" в 11 регионах России.

Утечка личных данных

Это произошло после того, как в апреле в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!". В команде Навального назвали базу подлинной и извинились за утечку. Оппозиционеры заявили, что к утечке причастен петербургский активист Федор Горожанко, который работал в ФБК в 2016-2019 годах. Сам Горожанко отверг свою причастность к случившемуся.

В июне в сети начали продавать базу данных подписчиков проекта Навального "Умное голосование". В этой базе содержались и адреса постоянной регистрации участников проекта в Москве и Московской области. 16 августа в Telegram-каналах и даркнете были выложены расширенные базы данных подписчиков проекта "Умное голосование", которые содержали адреса проживания и места работы людей.