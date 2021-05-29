Официальный представитель "Справедливой России - За правду" Елизавета Кондакова рассказала РБК, что Сигал представил свой первый законопроект, направленный на защиту экологии. "Закон Сигала" предусматривает введение реальных сроков и лишение права занимать определенные должности за загрязнение окружающей среды.

В разговоре с "Открытыми медиа" Кондакова добавила, что актер не намерен ограничиваться одним законопроектом и продолжит курировать экологическое направление в партии.

"Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами. Мы, конечно, не рассчитываем на поддержку всех его поклонников [в ходе предстоящих выборов в Госдуму], но рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе", - сказал Сергей Миронов RT, объясняя, чего ожидает от вступления Сигала в партию.

В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду" ТАСС сообщили, что сам Сигал не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него американского гражданства. Политолог Михаил Виноградов отметил, что Сигал "остается бизнесменом, принимающим рациональные коммерческие решения", поэтому, вероятно, "нашел для себя коммерческую составляющую в активности в российской партии".

"Поэтому партия показывает, что готова тратиться на селебрити, а селебрити с удовольствием на это реагируют. Какого-то большого содержательного смысла в этом нет", - сказал эксперт в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. В 2018 году актер был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В том же году Сигал выражал готовность стать губернатором Приморского края.