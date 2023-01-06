aA
Администрация США считает, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, близкий к президенту России Владимиру Путину, стремится взять под контроль соляные и гипсовые шахты в районе города Бахмута, за который продолжают идти ожесточенные бои. Об этом сообщило в четверг, 5 января, агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas ir vadovas Jevgenijus Prigožinas
Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas ir vadovas Jevgenijus Prigožinas
© twitter

У Вашингтона есть основания полагать, что "одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами", заявил собеседник агентства. Рядом с Бахмутом расположено, в частности, крупнейшее соляное месторождение в Европе — Артемовское, площадь которого составляет 179 квадратных километров.

В октябре США обвинили ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кремль в сговоре с военной хунтой Судана тайно вывозит золото, добытое в этой стране под надзором ЧВК Вагнера.

Потери ЧВК Вагнера в Украине — 14 тысяч убитыми и ранеными

Статьи по теме:
Пригожин сообщил о снятии судимости с воевавших в Украине заключённых


По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, которые были отправлены на войну, более 4100 погибли и 10 тысяч получили ранения. Из них более 1000 наемников с конца ноября по начало декабря 2022 года были убиты в боях за Бахмут, сообщил представитель Белого дома.

В конце декабря США сообщали, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли наемников в этом конфликте, напоминает Reuters. В КНДР отвергали эти обвинения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее утверждал, что в ряде случаев российские военные чиновники уже "подчинялись командованию" ЧВК Вагнера. Кирби также отмечал, что, по оценкам США, ЧВК Евгения Пригожина тратит около 100 млн долларов (94 млн евро) в месяц на боевые действия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Премьер Литвы о дорожающей жизни: сказанное мною необязательно понравится

Жители Литвы озабочены ростом цен, однако...

Мрачные прогнозы: в Литве останется всего 2 миллиона жителей

"Евростат" прогнозирует, что через 7 лет в Литве будет...

Эфир Delfi: итоги недели c европарламентарием Юозасом Олекасом

После выпуска новостей итоги недели подводим с...

В девяти городах Литвы планируются ограничения для загрязняющих окружающую среду автомобилей

В крупных городах Литвы и на курортах через два года...

В спальных районах Вильнюса введут плату на некоторых улицах

С 9 и 16 января в Вильнюсе вводят изменения в порядок...