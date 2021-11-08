Срок действия QR-кодов о вакцинации на "Госуслугах" в России неожиданно сократился до полугода

Утром в понедельник в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в личном кабинете на сайте "Госуслуг" действие сертификата, полученного после вакцинации от коронавируса, теперь ограничивается шестью месяцами.
Некоторые обнаружили, что QR-код, который еще вчера был действителен, оказался просроченным.
"Мой QR код превратился в тыкву. Прививку я делал полгода назад. Так-то, конечно, на днях планировал обновиться, но осадочек остался", - пишет один из пользователей.
Мой QR код превратился в тыкву. Прививку я делал полгода назад. Так-то, конечно, на днях планировал обновиться, но осадочек остался pic.twitter.com/e210G2ogoG— Еugene (@SPbugene) November 8, 2021
Сертификат о вакцинации, который ранее действовал до 31 июля 2022 года, теперь действителен до 31 января 2022 года, убедился сотрудник Би-би-си. В то же время срок действия того же сертификата на портале mos.ru остался прежним.
Новая дата создания сертификата на "Госуслугах" - 8 ноября. С этого дня начал действовать приказ Минздрава об изменении формы сертификата. Однако, как обращают внимание журналисты, в документе ничего не говорилось о том, что действие QR-кодов сократится до шести месяцев.
А о том, что сертификаты о вакцинации за ночь превратятся в тыкву, то есть сократятся на полгода, вообще не предупреждали официально? Мой-то действителен до февраля благодаря ревакцинации, но как же это неприятно для тех, у кого они вдруг протухли.— Dmitry Kolezev (@kolezev) November 8, 2021
Перечитал приказ Минздрава. Ничего там про полгода не вижу. Переживаю за айтишников ЕПГУ— Mikhail Zelenskiy (@Zforever) November 8, 2021
Российское министерство здравоохранения и представители "Госуслуг" пока не объясняли, произошло ли изменение срока действия сертификатов в результате сбоя.
Региональные власти не были в курсе подготовки таких изменений.
Минздрав Хабаровского края сообщил, что обратился в сервис "Госуслуги" за разъяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов.
Министерство здравоохранения Приморья заявило, что никакие нововведения со стороны ведомства не вводились. "Ведомство, по-прежнему, после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия минздрава завершаются", - говорится в официальном обращении ведомства.
"Пожалуйста, обращайтесь на "Госуслуги". Не мы изменили эти сроки. Нужно уточнять в федеральном Минздраве", - заявили в минздраве Свердловской области "Новой газете".
А минздрав Камчатки рекомендовал гражданам с истекшими сертификатами сделать новую прививку. "Единственное, что мы можем рекомендовать населению - пройти ревакцинацию", - заявили в ведомстве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью (23)
В связи с большим потоком легальных мигрантов на...
Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений (11)
8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет...
Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (40)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...
Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности (16)
В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако...
За курение на балконах в Литве наказаны всего несколько человек (20)
В трех крупных городах Литвы – Вильнюсе , Каунасе и...