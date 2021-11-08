Срок действия QR-кодов о вакцинации на "Госуслугах" в России неожиданно сократился до полугода

Утром в понедельник в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в личном кабинете на сайте "Госуслуг" действие сертификата, полученного после вакцинации от коронавируса, теперь ограничивается шестью месяцами.

Некоторые обнаружили, что QR-код, который еще вчера был действителен, оказался просроченным.

"Мой QR код превратился в тыкву. Прививку я делал полгода назад. Так-то, конечно, на днях планировал обновиться, но осадочек остался", - пишет один из пользователей.

Мой QR код превратился в тыкву. Прививку я делал полгода назад. Так-то, конечно, на днях планировал обновиться, но осадочек остался pic.twitter.com/e210G2ogoG — Еugene (@SPbugene) November 8, 2021



Сертификат о вакцинации, который ранее действовал до 31 июля 2022 года, теперь действителен до 31 января 2022 года, убедился сотрудник Би-би-си. В то же время срок действия того же сертификата на портале mos.ru остался прежним.

Новая дата создания сертификата на "Госуслугах" - 8 ноября. С этого дня начал действовать приказ Минздрава об изменении формы сертификата. Однако, как обращают внимание журналисты, в документе ничего не говорилось о том, что действие QR-кодов сократится до шести месяцев.

А о том, что сертификаты о вакцинации за ночь превратятся в тыкву, то есть сократятся на полгода, вообще не предупреждали официально? Мой-то действителен до февраля благодаря ревакцинации, но как же это неприятно для тех, у кого они вдруг протухли. — Dmitry Kolezev (@kolezev) November 8, 2021

Перечитал приказ Минздрава. Ничего там про полгода не вижу. Переживаю за айтишников ЕПГУ — Mikhail Zelenskiy (@Zforever) November 8, 2021



Российское министерство здравоохранения и представители "Госуслуг" пока не объясняли, произошло ли изменение срока действия сертификатов в результате сбоя.

Региональные власти не были в курсе подготовки таких изменений.

Минздрав Хабаровского края сообщил, что обратился в сервис "Госуслуги" за разъяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов.

Министерство здравоохранения Приморья заявило, что никакие нововведения со стороны ведомства не вводились. "Ведомство, по-прежнему, после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия минздрава завершаются", - говорится в официальном обращении ведомства.

"Пожалуйста, обращайтесь на "Госуслуги". Не мы изменили эти сроки. Нужно уточнять в федеральном Минздраве", - заявили в минздраве Свердловской области "Новой газете".

А минздрав Камчатки рекомендовал гражданам с истекшими сертификатами сделать новую прививку. "Единственное, что мы можем рекомендовать населению - пройти ревакцинацию", - заявили в ведомстве.