Среди оружия, поставленного КНДР России, могли быть ракеты

Фотографии не позволяют определить, что именно перевозили суда, но аналитики предполагают, что речь идет о поставках боеприпасов. Это предположение основано в том числе на том, что конечной станцей для грузов, поступающих из КНДР, является Тихорецк в Краснодарском крае. Эта станция расположена относительно недалеко от театра боевых действий в Украине. Сообщается, что в последние недели число грузов, поступающих на эту станцию, резко возросло. Речь идёт о контейнерах, идентичных тем, что поступают из КНДР на базу Дунай.